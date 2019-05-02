الموازنة… آخر الأسبوع

في عيد العمال الذي أحيته الطبقة العاملة، الأربعاء، استمرت عاصفة الاحتجاجات الرافضة لأي انتقاص من رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين، بالتوازي مع استكمال مجلس الوزراء مناقشة مشروع الموازنة خلال جلسة عقدها في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، على أن تستمر الجلسات بشكل يومي حتى الأحد المقبل، للانتهاء من المشروع بشكل كامل وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره قبل نهاية أيار، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية ميشال عون.

وأشارت مصادر وزارية لجريدة السياسة، إلى أن “هناك جهوداً تبذل لكي يصار إلى إقرار الموازنة في مهلة أقصاها آخر الأسبوع على أبعد تقدير، على أن تحظى بموافقة جميع المكونات الوزارية، بعدما شرح الرئيسان عون والحريري خطورة الأوضاع الاقتصادية، والتي تتطلب شد الأحزمة”، مشددة على أنه “يجري البحث في هذه الإجراءات التي لن تستهدف الطبقات الفقيرة”، لكنها لفتت إلى أنه لا بد من معالجات استثنائية تكون على قدر الآمال المعلقة على الحكومة.

وكشفت أن “لا قرار بشأن حسم رواتب المتقاعدين، باعتبار أن الأمور مازالت على الطاولة، وبالتالي لا داعي للاحتجاجات في الشارع، والتي يعمل البعض على استغلالها للقيام بحملة ضد الحكومة”، في وقت اشار وزير المالية علي حسن خليل قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السراي، أمس، الى ان “هناك خطوات اصلاحية جدية، وليس صحيحاً على الإطلاق بأن هناك استهدافا ومسا بالجيش ورواتبهم”.

المصدر السياسة