الموت غيب الإعلامي أحمد فقيه

غيب الموت اليوم الاعلامي احمد يوسف فقيه، بعدما تغلب عليه وباء كورونا.

وكان الزميل فقيه عمل لعقود في وسائل اعلامية كثيرة، وبخاصة في جريدة “الديار” كما وله الاثر البين في تغطية الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب، كما وتعرض لغارة جوية في منطقة الشبريحا في تسعينات القرن الماضي، حيث نجا بأعجوبة بعد تضرر سيارته جراء الغارة.

يشيع الزميل فقيه الثالثة بعد ظهر غد الجمعة في بلدته طيردبا في قضاء صور، وقد نعى الزميل حيدر حويلا باسم إعلاميي صور الزميل فقيه مشيدين بدوره الاعلامي على مدى اكثر من عشرين عاما في خدمة الاعلام، متقدما بالتعازي من عائلته.