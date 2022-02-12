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الموت غيب النائب السابق عماد رشيد جابر عن عمر يناهز 88 عاماً

12 - فبراير - 2022
نائب سابق

نائب سابق

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غيب الموت نائب النبطية السابق عماد رشيد جابر عن عمر ناهز ال88 عاماً، وهو من مواليد مدينة النبطية وانتخب نائبا عنها في 6 ايلول من العام 1992 على لائحة اعلنها الرئيس نبيه بري انذاك.

والنائب الراحل جابر (ابو وائل) نال شهادة الهندسة الزراعية من الولايات المتحدة الاميركية، وعمل سنتين في وزارة التصميم ثم انتقل للعمل في ادارة حصر التبغ والتنباك الريجي مدة 25 عاما، وعام 1968 ترشح مع النائب السابق رفيق شاهين، واعاد الترشح عام 1972 وفي الدورتين لم يفز، وفي العام 1996 ترشح عن قضاء النبطية ضمن محافظتي الجنوب والنبطية وخسر.

ونعاه النائب ياسين جابر في تغريدة كتب فيها تغريدة: “انتقل الى رحمته تعالى عميد آل جابر النائب السابق الاستاذ عماد جابر، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. الدفن غدا الأحد 13/2/2022 في النبطية الساعة الثانية بعد الظهر. انا لله وانا اليه راجعون”.

وستقام مراسم دفن النائب السابق جابر يوم الاحد 13 شباط 2022 الساعة الثانية من بعد الظهر ويوارى في الثرى في جبانة مدينة النبطية.

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