الموجة اللاهبة مستمرة.. وتحذيرات في ظلّ ارتفاع إضافيّ في الحرارة!

يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة حاليًا فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بدرجات حرارة مرتفعة نسبيًا بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، بينما تزيد نسبة الرطوبة المرتفعة من حدة الشعور بالحرارة على الساحل.

مع التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة، وضرورة الإكثار من شرب السوائل.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل الآتي:

الجمعة: صاف إلى قليل الغيوم، من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وظهور ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.

– الحرارة: على الساحل من 25 إلى 31 درجة، فوق الجبال من 19 إلى 28 درجة، في الداخل من 19 إلى 38 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارًا متقلبة ضعيفة ليلًا، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و85%.