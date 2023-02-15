المودعون يلوّحون بالتظاهر... المصارف: هذه قيمتنا في حال التصفية

بدعوة من معالي وزير المهجرين عصام شرف الدين ورابطة تضامن المودعين وحضور أعضاء جبهة المودعين تم الاجتماع مع امين عام جمعية المصارف اللبنانية الاستاذ فادي خلف، وتم التداول بسلبيات الإضراب المفتوح للمصارف، حيث طالب وزير المهجرين بتعليق الإضراب فورا نظرا للضرر الحاصل للمودعين والاقتصاد اللبناني، وقد أكد استعداد المودعين للتظاهر اذا استمر الإضراب مفتوحا.

من ناحية أخرى، أوضح الامين العام فادي خلف ان المصارف لديها ايداعات وسندات بقيمة ٨٢ مليار دولار لدى مصرف لبنان، وهي ظاهرة للعيان بوضوح في ميزانية المصرف المركزي ويتوجب اعتراف الدولة ومن ثم مصرف لبنان بهذه الودائع.

من جهة أخرى، أوضح خلف أنّ قيمة المصارف في حالة التصفية لا تمثل أكثر من ٥ إلى ٦% من قيمة الودائع المصرفية.

كما تمّ التوافق على مطلب رفع السرية المصرفية بالكامل. وتم استعراض خطة وزارة المهجرين للنهوض من الفجوة حيث لاقت تجاوبا لافتا لجهة البنود الستة للخطة.

كما تم الاتفاق على تابعة الاجتماعات للوصول إلى خارطة طريق لتخرج البلاد من هذه الأزمة.