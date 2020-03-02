الموظّفون العامّون يُقفلون شبابيك الخدمة المباشرة

دعت رابطة موظفي الإدارة العامة الموظفين في الإدارات العامة كافة أمس، إلى اتخاذ إجراءات عدة للحماية من “كورونا”. وكانت طالبت في بيان سابق بالإقفال لفترة 15 يوماً (فترة حضانة الفيروس)، إلا أنها عادت وأصدرت بياناً ثانياً تصحيحياً طلبت فيه إتخاذ الإجراءات التالية:

١- إقفال كل شبابيك الخدمة المباشرة والكونتوارات والأقلام التي تتعاطى مباشرة مع المواطنين والمقيمين في لبنان في كل الإدارات العامة، باستثناء الإدارات المعنية بالعناية الصحية والتي تؤمن حمايتها هذه الإدارات، حمايةً للموظفين ومواكبةً لعمليات الحجر غير المباشر الذي بدأت به وزارة التربية من خلال إقفال المؤسسات التعليمية، وهي في هذا الإطار تدعو من يود ان يسدد اي مبالغ للخزينة للمبادرة إلى الدفع لدى المصارف التجارية أو غيرها، وكل من يود مراسلة أي إدارة بموجب مهلة اضطرارية، أن يرسل مراسلته عبر البريد المضمون حيث يعتبر أي ايداع لديه بتاريخه بمثابة ايداع لدى الإدارة العامة.

٢- عدم استخدام آلات البصم بشكل كامل موقتاً بانتظار توفير وسائل حماية طبية متخصصة لإستخدام هذه الآلات والاكتفاء بالتوقيع على ورقة الحضور الى ان تنتهي الضرورة التي تطلبت ذلك.

٣- على الزملاء الموظفين اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أنفسهم من أي تعاط أو تواصل مع أي كان قد يؤدي بشكل واضح لانتقال عدوى مرض كورونا اليهم.

٤- أن يقوم كل من يشعر من الموظفين بأي توعّك أو أعراض بالإجراءات المناسبة التي تسمح بها له القوانين للتغيّب عن إدارته عبر الابلاغ هاتفياً حفظاً له ولزملائه”.

دعت رابطة موظفي الإدارة العامة الموظفين في الإدارات العامة كافة أمس، إلى اتخاذ إجراءات عدة للحماية من “كورونا”. وكانت طالبت في بيان سابق بالإقفال لفترة 15 يوماً (فترة حضانة الفيروس)، إلا أنها عادت وأصدرت بياناً ثانياً تصحيحياً طلبت فيه إتخاذ الإجراءات التالية:

«١- إقفال كل شبابيك الخدمة المباشرة والكونتوارات والأقلام التي تتعاطى مباشرة مع المواطنين والمقيمين في لبنان في كل الإدارات العامة، باستثناء الإدارات المعنية بالعناية الصحية والتي تؤمن حمايتها هذه الإدارات، حمايةً للموظفين ومواكبةً لعمليات الحجر غير المباشر الذي بدأت به وزارة التربية من خلال إقفال المؤسسات التعليمية، وهي في هذا الإطار تدعو من يود ان يسدد اي مبالغ للخزينة للمبادرة إلى الدفع لدى المصارف التجارية أو غيرها، وكل من يود مراسلة أي إدارة بموجب مهلة اضطرارية، أن يرسل مراسلته عبر البريد المضمون حيث يعتبر أي ايداع لديه بتاريخه بمثابة ايداع لدى الإدارة العامة.

٢- عدم استخدام آلات البصم بشكل كامل موقتاً بانتظار توفير وسائل حماية طبية متخصصة لإستخدام هذه الآلات والاكتفاء بالتوقيع على ورقة الحضور الى ان تنتهي الضرورة التي تطلبت ذلك.

٣- على الزملاء الموظفين اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أنفسهم من أي تعاط أو تواصل مع أي كان قد يؤدي بشكل واضح لانتقال عدوى مرض كورونا اليهم.

٤- أن يقوم كل من يشعر من الموظفين بأي توعّك أو أعراض بالإجراءات المناسبة التي تسمح بها له القوانين للتغيّب عن إدارته عبر الابلاغ هاتفياً حفظاً له ولزملائه”.