"الموقف واضح".. ماذا كشفت مصادر "التيار"؟

كشفت مصادر «التيار الوطني الحر» أنّ وزراءه مع حلفائهم لن يشاركوا في جلسة مجلس الوزراء، وأن التسريب عن أنّ هناك خرقاً ما أضيف إلى مشاركة وزير الصناعة جورج بوشكيان، الذي كان أوّل من أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس الأول أنه لن يقاطع أي جلسة أيّاً كان جدول أعمالها.

كما قالت هذه المصادر لـ “الجمهورية”: «إنّ موقفنا واضح، وسبق أن أبلغنا الى جميع المعنيين في السرايا الحكومية وخارجها أنّ أي مسعى لعقد مثل هذه الجلسة وتكرار الدعوة إليها مرة أخرى كان وسيبقى «جلسة غير دستورية»، وأنّ أيّ حل لأزمة الكهرباء وتوفير التمويل اللازم كان قد قطع شوطاً كبيراً، قبل أن يتراجع رئيس الحكومة أمام ضغوط رئيس مجلس النواب، الذي منع وزير المال من إتمام الإجراءات الضرورية لتأمين كتاب الضمان المنتظر من حاكمية مصرف لبنان، وأنّ الأمر يكفي بإصدار مرسوم يوقّعه جميع الوزراء».

ختمت: «إن كان رئيس الحكومة قد نال بعض تواقيع الوزراء المختصّين في المرات السابقة فإنّه لن يحصل على توقيع وزير الطاقة هذه المرة. وعليه، كيف يمكنه إصدار المرسوم الخاص الصادر عن مجلس الوزراء؟ وهل يمكن أن يُستعار توقيعه من أوراق أخرى»؟