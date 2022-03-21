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المولوي: ملتزمون بالإجراءات التحضيرية كافة للإنتخابات

21 - مارس - 2022
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

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عقد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في مكتبه، لقاء مع “تحالف الإصلاح الانتخابي” الذي يضم “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية”، “مهارات”، “الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات” والاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا. وتم البحث في التحضيرات والاستعدادات القائمة للانتخابات المقررة في 15 ايار المقبل، فضلاً عن التدابير والاجراءات التي تتخذها الوزارة لتسهيل اقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد مولوي “التزامه التام القيام بالإجراءات التحضيرية للانتخابات النيابية كافة”، واستمع الى هواجس المشاركين في اللقاء ومطالبهم.

ثم التقى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيتسكا، وكانت متابعة للتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة.

واجتمع مولوي مع وزير الإتصالات جوني القرم، في حضور النائب فريد هيكل الخازن، وتم البحث في الأوضاع العامة.

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