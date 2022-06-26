المياه تعود الى بيروت مساء الثلثاء.. ولكن!

صدر عن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بيان اليوم عرضت فيه المساعي المبذولة بشكل مستمر للحدّ من التقنين القاسي للمياه، وذلك إلحاقًا بالبيان السابق الصادر يوم الخميس الماضي في 23/6/2022 والذي كانت المؤسسة قد فنّدت فيه الأعطال الكبيرة والسرقات التي تعرضت لها الشبكات ومحطات ضخ.

وأكدت المؤسسة أنها تمد اليد للتعاون مع أصحاب الإرادات الحسنة لإيجاد الحلول الممكنة، مشددة على ضرورة تكثيف الشرطة البلدية والقوى الأمنية حراسة محطات الضخ نظرًا لضرورتها الحيوية وعدم القدرة على تأمين البدائل بالعملة الصعبة غير المتوفرة لدى المؤسسة التي تعمل “باللحم الحي” من خلال صيانة وتأهيل معدات قديمة مستعملة وموجودة في الإحتياط.

وجاء في البيان أن أعمال التصليح والصيانة واستبدال القطع المسروقة والتالفة تتم وفق التالي:

· تتسلم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان مساء غد الإثنين بالتعاون مع منظمة اليونيسف مشكورة “جوانات وصل” مصنّعة محليًا لتركيبها بهدف تصليح خط الـ1200 الذي يغذي أحياء عديدة في العاصمة اللبنانية بيروت وساحلي المتن الشمالي والجنوبي. وبناء عليه يرتقب أن تعود المياه إلى مجاريها في هذه المناطق إبتداء من مساء الثلثاء المقبل كما وعدت المؤسسة في بيان سابق، علمًا أن فرق الطوارئ في مؤسسة المياه كانت قد حاولت تركيب “جوانات وصل” مستعملة وموجودة لديها من قطع الإحتياط للتسريع في تصليح الخط 1200 إلا أن العطل الكبير تطلب تحديثًا تامًا لـ”لجوانات”.

· في انتظار ذلك وللتخفيف من حدة انقطاع المياه، أجرت المؤسسة مناورة موقتة وناجحة على خط الـ600 ما أدى إلى عودة المياه ولو مداورة وبشكل جزئي ابتداء من بعد ظهر أمس السبت لكل من ساحلي المتن الشمالي والجنوبي.

· تترقب المؤسسة إلتزام المتعهد مساء غد الإثنين بتصليح المولد الكهربائي في محطة الضخ التي تغذي مناطق المكلس – رأس الدكوانة – أبو عضل.

· بالنسبة إلى سرقة الكابلات الكهربائية من محطة مار روكز الدكوانة – كاب سور فيل، والتي أدت إلى انقطاع المياه عن المناطق التي تتغذى منها في مار روكز الدكوانة وأعالي نيو روضة، فقد عمدت المؤسسة طيلة الفترة الماضية إلى تجميع كابلات إحتياط مستعملة موجودة لديها من محطات أخرى في أكثر من منطقة لبنانية وستبدأ بتركيبها غدًا بمساعدة مشكورة من عدد من المسؤولين والناشطين المحليين والأهالي. ومن المفترض أن ينتهي التصليح مساء الأربعاء وإعادة تشغيل المحطة.

· كذلك، تم تأمين كابلات إحتياط مستعملة لمحطة اللقلوق ومن المرتقب إنتقال الفرقة المتخصصة إلى المنطقة فور إنجازها الأعمال في كاب سور فيل، حيث يتوقع إعادة الأمر إلى ما كان عليه في اللقلوق وجرد جبيل يوم الجمعة المقبل على أبعد تقدير.

· جرى تصليح خط أفقا الذي يغذي وسط جبيل وساحل جبيل الشمالي، إنما أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت صباح أمس السبت إلى انهيار التربة في منطقة جنّة ما أدى إلى عطل على الخط 350 مللم. وقد بدأت فرق الصيانة هذا الصباح بأعمال التصليح التي ستستغرق يومين قبل إعادة المياه المقطوعة عن المناطق التي تتغذى من خط أفقا.

· يتم تأمين مولد كهربائي لمنطقة وطى الجوز – كسروان من خلال إعادة تأهيل قطع مستعملة قديمة على أن يتم وضعه في الخدمة في النصف الثاني من الأسبوع المقبل لحل المشكلة الطارئة على خطوط جر المياه في المحطة.

· التقنين الحاد مستمر في منطقة بمريم وضواحيها في الشوف لعدم القدرة على تأمين مادة المازوت. والمساعي مستمرة لإيجاد حلول ممكنة.