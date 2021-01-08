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الميدل إيست: تعميم للسلطات البريطانية عن الإجراءات المتعلقة بالركاب

منذ 40 دقيقة
مطار رفيق الحريري

مطار بيروت

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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية في بيان صدور تعميم عن السلطات البريطانية عن الإجراءات المتعلقة بالركاب المتوجهين إلى أو عبر لندن.

وجاء في التعميم: ” إبتداء من الأسبوع المقبل، يتوجب على جميع المسافرين إلى المملكة المتحدة (لندن)، بما في ذلك مواطنو المملكة المتحدة وركاب الترانزيت، تقديم اختبار COVID-19 سلبي عند تسجيل الوصول Check-in Counters . وعند الوصول إلى المملكة المتحدة، يجب أن تكون الصلاحية في غضون 72 ساعة قبل مغادرتهم إلى المملكة المتحدة .

وعدم القيام بذلك، سيخضع الراكب لغرامة فورية قدرها 500 جنيه أسترليني. ولن يسمح للركاب الذين لا يحملون نتيجة فحص سلبية بالصعود على متن طائرات شركة طيران الشرق الأوسط المتوجهة إلى لندن”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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