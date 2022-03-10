“الميغاسنتر” الى الـ2026.. وعون يؤكد: الإنتخابات في موعدها

أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ “الانتخابات النيابية يجب أن تجري في موعدها المقرر بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع الميغاسنتر، وليتحمّل كل طرف مسؤولية موقفه منه”.

وأوضح الرئيس عون خلال جلسة مجلس الوزراء أنه مع الميغاسنتر لأنه يخفف الأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة ويرفع من نسبة مشاركة الناخبين.

ويذكر أنه تم إسقاط اقتراح تطبيق الميغاسنتر في مجلس الوزراء الذي طلب وجوب تطبيقه في انتخابات 2026.

وفي التفاصيل، وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على مشروع قانون يرمي الى تعديل قانون الانتخابات النيابية بشكل يسمح باعتماد بطاقة الممغنطة وآلية مراكز الاقتراع الكبرى “الميغلسنتر” في الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2026. كما وافق ايضا على تعيين العميد حسن شقير نائبا لمدير عام امن الدولة، وإعادة تعيين اللواء أنطوان صليبا مديرا عاما لهذا الجهاز بعد قبول استقالته.

من جهته، أبلغ الرئيس ميقاتي مجلس الوزراء تعيين السيد زياد مكاري وزيرا للاعلام.

وكان سبق الجلسة لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، تم خلاله بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

تصريح الوزير الحلبي

وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي البيان الآتي: “عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء الذين غاب منهم وزيرا الخارجية والمغتربين ووزير العمل. وقد أكد فخامة الرئيس ان الانتخابات النيابية يجب أن تجرى في موعدها المقرر بصرف النظر عن المواقف المتعلقة بموضوع “الميغاسنتر”، وليتحمل كل طرف مسؤولية موقفه. وأضاف فخامته: “انا مع اجراء الانتخابات النيابية و”الميغاسنتر” يخفف الاعباء عن المواطنين في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة ويرفع من نسبة مشاركة الناخبين”.

وفي مستهل الجلسة ايضا، ابلغ رئيس مجلس الوزراء، المجلس، بتعيين السيد زياد مكاري وزيرا للاعلام. ثم باشر المجلس دراسة جدول اعماله واتخذ بشأنه القرارات المناسبة ومنها:

1- الموافقة على التوصيات المرفوعة من قبل اللجنة الوزارية بموضوع مبنى اهراءات القمح المعرض للسقوط في مرفأ بيروت، وتكليف اللجنة وضع التصور العملي لتنفيذها.

2- الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تعديل قانون الانتخابات النيابية بشكل يسمح باعتماد بطاقة الممغنطة وآلية مراكز الاقتراع الكبرى في الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2026.

3- اخذ العلم بقرار وزير الداخلية إلغاء مراكز الاقتراع للبنانيين في دولة اوكرانيا.

4- قبول هبة مالية بقيمة 50 مليون يورو تقدمة من المانيا الاتحادية ضمن اطار اتفاق لصالح برامج تعليمية ومياه وصرف صحي ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة الوباء.

5- تعيين العميد حسن شقير معاونا لمدير عام جهاز امن الدولة.

6- قبول استقالة مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا وأحالته على التقاعد، وتعيينه مديرا عاما لأمن الدولة.

7- الموافقة على طلب وزارة الصناعة بعدم السماح بتصدير مواد الغذاء المصنعة في لبنان إلا بناء على إجازة تصدرها الوزارة المذكورة”.