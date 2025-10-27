الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
النائبة عون ترفض المشاركة في جلسة البرلمان وتحذّر من تهديدات إسرائيل

منذ ساعتين
النائبة نجاة عون

أكدت النائبة نجاة عون في حديثها لـ”صوت كل لبنان” أنها لن تشارك في جلسة البرلمان المقررة غداً، مشيرة إلى أن “النصاب مهدّد في ظل تجاهل مطلب مجموعة كبيرة من النواب في ملف يخص حقوق المواطنين”.

وشددت عون على “ضرورة التعامل بجدّية مع التهديدات الإسرائيلية بالتصعيد والاستعداد لأي مواجهة محتملة، بما يتطلب وضع خطة طوارئ واضحة”.

وفي ردها على اقتراح النائب جبران باسيل بالدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، تساءلت عون: “هل لبنان جاهز للدخول في أي مفاوضات مهما كان شكلها؟”، داعيةً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة برئاسة نواف سلام إلى “تشكيل لجنة طوارئ من الخبراء لوضع استراتيجية عمل واضحة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

