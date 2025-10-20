النائب أبي رميا من باريس: لتحرّك فرنسي عاجل في دعم لبنان وإعادة الإعمار ومعالجة ملف النزوح السوري

واصل رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية – الفرنسية، النائب سيمون أبي رميا، سلسلة لقاءاته في الجمعية الوطنية الفرنسية، حيث بحث مع عدد من النواب والدبلوماسيين الفرنسيين سبل دعم لبنان في ظل المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها.

وكان أبرز اللقاءات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي النائب برونو فوكس (Bruno Fuchs)، حيث تمّ التداول في الدور الفرنسي المنتظر في دعم لبنان، خصوصًا في التحضير لمؤتمرين دوليين أحدهما مخصص لدعم الجيش اللبناني، والآخر لإعادة إعمار لبنان بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

وشدد أبي رميا خلال الاجتماع على ضرورة التحرك السريع لمعالجة ملف النزوح السوري، داعيًا إلى وضع خطة عملية لعودة النازحين إلى بلادهم بعد توفر شروط العودة واعتراف المجتمع الدولي بالقيادة السورية الجديدة، محذرًا من أن “استمرار هذا الوجود يشكل خطرًا على التوازن الديموغرافي والاجتماعي في لبنان، ويثقل كاهل اقتصاده المنهك”.

كما دعا أبي رميا النائب فوكس إلى زيارة لبنان في أقرب فرصة للاطلاع على الأوضاع ميدانيًا.

وفي إطار متابعته للعلاقات الثنائية، التقى أبي رميا أيضًا رئيس لجنة الصداقة الفرنسية – اللبنانية النائب أرنو لو غال (Arnaud Le Gall) وعددًا من النواب الفرنسيين المهتمين بالشأن اللبناني، حيث تم البحث في سبل تعزيز التعاون البرلماني والدبلوماسي بين البلدين، والدور الذي يمكن أن تضطلع به فرنسا للضغط من أجل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ودعم مبادرات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الهادفة إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها.

كذلك عقد أبي رميا لقاءات مع عدد من كبار الدبلوماسيين الفرنسيين، واطلع منهم على الجهود التي تبذلها باريس لضمان استقرار لبنان ومواكبة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة دوليًا.

وختم أبي رميا مؤكدًا أنّ فرنسا تبقى الشريك التاريخي للبنان، وأنّ استمرار التنسيق والتعاون معها هو ضمانة أساسية لاستقلال لبنان واستقراره وازدهاره.