النائب أحمد الخير: سأكون حازما بأي افتراء يتعلق بقضية الطفلة لين طالب

أعلن المكتب الإعلامي للنائب أحمد الخير، انه “سيتقدم بدعوى قضائية بحق مضلل من الجنسية المصرية”، لافتاً الى أننا “أخذنا على انفسنا عهدا منذ اللحظة الأولى لانتخابنا، بعدم الرد على الكم الهائل من الافتراءات والاكاذيب والحملات الإعلامية، سواء على مستوى مدينة المنية او الاعلام المحلي، وذلك ايمانا منا بان السجال الإعلامي لن يقدم او يؤخر، والمطلوب هو التركيز على الحياة السياسية اللبنانية والأمور الإنمائية التي تخص المنية”.

وأوضح الخير أن “كم التضليل الاعلامي وصل مؤخرا إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها، والبعض يقوم باستغلال كل مناسبة لمحاولة استهداف النائب الخير، وكانت اخر فصول تلك المحاولات الزج باسمه في قضية الطفلة لين طالب، من خلال برنامج لاحد المواطنين المصريين عبر منصة “فيسبوك”، ويدعى اسلام تاجي”.

وأكد أن “وكيلنا القانوني في لبنان ومصر سيتولى كل الاجراءات القضائية المطلوبة لملاحقة أصحاب العلاقة ومن يقف خلفهم، لاخذ المقتضى القانوني بحقهم بحسب القوانين في جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية”.

كذلك أوضح أنه “من الممكن أن يتساهل مع كافة الافتراءات والشائعات، وكان في وقت سابق قد طلب من جميع المناصرين والأصدقاء عدم الرد على اي افتراء يطاله في ما يتعلق بالامور السياسية والانمائية، لكنه سيكون حازما في أي افتراء يتعلق بقضية الطفلة لين طالب، لا سيما وأنه اعتبرها منذ اللحظة الاولى قضيته، وبذل كل جهده لمنع أي تدخل فيها”.