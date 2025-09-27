النائب إبراهيم منيمنة: حزب الله يسعى لتقويض سلطة الدولة

اعتبر النائب إبراهيم منيمنة أن ما قام به حزب الله يمثل محاولة لكسر هيبة الدولة وفرض واقع جديد، وكأن الحزب يمتلك السيطرة على بيروت بغض النظر عن أي مرجعية قانونية. وأوضح أن هناك خطوات ستتخذ للتعامل مع الموضوع، لكنه يترك الأمر للرئيس نواف سلام لاستكمال مشاوراته.

منيمنة أشار، في تصريحات لـ”لبنان الحر”، إلى أن ما حصل في الروشة الخميس يعكس رسالة حزب الله بأنه فوق الدولة، مشددًا على أن إدارة المنطقة كانت شبه كاملة تحت سيطرة الحزب، إذ كان المنظمون يقررون من يدخل ومن يخرج. وأضاف: “لم نحصل على جواب شافٍ من الجهات المعنية حول دور الأجهزة الأمنية على الأرض، وهناك نوع من الاستسلام في القيام بهذه المهمة. كان الأجدى أن تضع الأجهزة الرئيس سلام في صورة ما يحدث”. وأكد أن الرئيس سلام مصر على متابعة الملف بجدية وفهم الثغرات ومحاسبة المسؤولين.

منيمنة شدد على أن ما جرى يعكس محاولة لتكريس واقع وكأن الدولة غير موجودة، وأن لبنان يمر بمرحلة تحول كبيرة، وما حصل يعطي رسالة مغايرة تمامًا لما تحاول السلطة السياسية إظهاره. ولفت إلى أن الانطباع الذي يعطيه الحدث هو ضعف الدولة في فرض سلطة القانون، رغم الجهود الجدية التي يبذلها الجيش في الجنوب لمصادرة مخازن الأسلحة، معربًا عن انتظار التقرير الذي سيصدر في الخامس من تشرين الأول. وقال إن “فخ الروشة يمثل اختبارًا لمفهوم الدولة والمؤسسات وحكم القانون، وليس للرئيس سلام وحده، فهو يمثل فكرة الدولة بأكملها”.

واختتم: “ما يحبط هو أن مشروع بناء الدولة الذي انطلق مع العهد الجديد أصيب بنكسة. على حزب الله أن يكون متجاوبًا مع هذا الموضوع، وإلا فإن إلقاء الأزمة على الداخل لن يجلب إلا الويلات. لا يمكننا تحمل حرب جديدة ولا الاستمرار في الانقسام الداخلي”.