النائب إبراهيم منيمنة: هدفنا الوصول الى رئيس عكس الرئيس عون يمتلك نهجاً إصلاحياً

رأى النائب ابراهيم منيمنة أن هناك عدد من القوى السياسية داخل البرلمان مواقفها واضحة في بعض الملفات وهي أقرب إلينا كنواب تغييريين، مضيفا انه حتى الآن لم يحصل نقاش سياسي مع تلك القوى على مواضيع سياسية بالمباشر.

وأوضح منيمنة في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال ضمن برنامج “مع ديانا” أنه شخص مستقل وليس مقرّباً من حزب الله، لافتاً الى ان موقفهم كتغييريين من المنظومة السياسية واضح، مشدداً على انه مع نزع سلاح حزب الله.

أما عن تسمية رئيس للجمهورية، قال منيمنة إنهم ككتلة تغييرية يجب ان يكون لديهم مبادرة في هذا الإطار، مضيفاً ان الاستحقاق الرئاسي لا يجب ان يكون محصوراً باسم الرئيس فقط، والمعركة الاساسية هي باسترجاع هذا الاستحقاق ليتحول الى استحقاق لبناني. وأكد انه حتى الآن ليس لديهم اسم لرئاسة الجمهورية. ولفت الى اننا لن نذهب الى أي تلاقي بموضوع رئاسة الجمهورية قبل ان نضع اقتراحنا، وبعد ان نتفق على الطرح، نبحث في الاسماء.

واكد منيمنة انهم يسعون بكل ما أوتوا من قوة بأن يقدموا انجازات للناس، مضيفاً ان الوضع في الداخل معقد والمهمة كبيرة جداً ومواجهة المنظومة السياسية صعبة من الداخل كما كانت في الخارج.

حكومياً، قال منيمنة إنه غير متفائل بتشكيل حكومة جديدة، ويبدو أن الأسباب التي أوصلت الى التعطيل لا تزال مستمرة. ولفت الى انه اذا استمر الوضع كما هو عليه اليوم، فنحن ذاهبون الى فراغ رئاسي، مشدداً على انه بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون عليه مغادرة قصر بعبدا.

وفي سياق متصل، أوضح ان المشكلة الاساسية في لبنان هي النظام الطائفي والذي تحول الى نظام توافقي، والذي انهى فيما بعد قدرتنا على المحاسبة، مؤكداً اننا اليوم بحاجة الى محاسبة.

واعتبر منيمنة انه اذا لم نستطيع مواجهة حزب الله بالمباشر فيمكن مواجهته من خلال حلفائه ومرتكزاته، قائلا: “هذا ما نفعله اليوم داخل مجلس النواب”.

ومتابعةً لموضوع الاستحقاق الرئاسي، رأى انه ليس من السهل الإتيان برئيس من محور الممانعة لان تبعاته ستستكمل على البلد بشكل كبير جداً.

وختم اننا منفتحون للوصول الى خطة طريق واضحة للتلاقي على اسم للرئيس، لافتاً الى ان هدفنا الوصول الى رئيس عكس الرئيس عون، وان يكون لديه نهج إصلاحي.