النائب إيهاب مطر: النظام السوري لا يريد عودة النازحين

في تصريحاته الأخيرة، ألقى النائب إيهاب مطر الضوء على الوضع الحالي للنازحين السوريين في لبنان، مشيرًا إلى عدم استعداد النظام السوري لاستقبال عودتهم.

وأشار مطر إلى أن هناك تفاوتًا كبيرًا في التعاطي مع قضية النازحين بين الأطراف المعنية، حيث يُستغل الموضوع بغايات سياسية أو شخصية.

وفي هذا السياق، قال النائب مطر: “عند كل حادثة، يتم فتح ملف النازحين السوريين، ونشهد هوجة من الاقتراحات والتصريحات. منهم من يستغل الموضوع لأغراض سياسية، وآخرون يهربون من المسؤولية، والأخطر من ذلك هو الانجراف نحو الخطاب الطائفي والعنصري”. وأكد مطر أن هذه المسألة تعاني من التسويف منذ سنوات دون تحقيق أي تقدم يُذكر في تنظيم أوضاع النازحين على الأراضي اللبنانية.

وفيما يتعلق بسياسة النظام السوري، أوضح النائب مطر: “من الواضح أن النظام السوري لا يرغب في عودة شعبه النازح إلى بلادهم، وكل المحاولات اللبنانية الرسمية وغير الرسمية لم تحقق أي نتائج إيجابية في هذا الصدد”. وشدد على أن الحل لهذه الأزمة المستمرة يبدأ من داخل لبنان نفسه، حيث يجب تنظيم وضع النازحين بشكل أفضل استعدادًا لحظة عودتهم بطريقة آمنة وسلمية.

وفي ختام تصريحاته، حث النائب إيهاب مطر على ضرورة إعادة ترتيب الدولة اللبنانية من خلال انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة. ودعا اللبنانيين إلى عدم الانجراف وراء الأوهام التي تروجها القوى السياسية، معبرًا عن أمله في أن تتجاوز البلاد هذه الأزمات المعقدة بأسرع وقت ممكن.

يُذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يُقدر بالملايين، وهو موضوع شائك يشغل الرأي العام اللبناني والسوري على حد سواء.