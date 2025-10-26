النائب اسطفان في سيدني.. دعوة إلى تفعيل دور الاغتراب والمشاركة في الانتخابات المقبلة

واصل النائب إلياس اسطفان جولته في أستراليا، حيث عقد سلسلة لقاءات في مدينة سيدني، استهلّها بزيارة راهبات العائلة المقدسة المارونيات في دالويتش هيل، بحضور رئيس مقاطعة أوستراليا في “القوات اللبنانية” طوني عبيد، ورئيس مكتب سيدني لوي فارس، ووفد من الحزب.

تم خلال اللقاء التطرّق إلى الأوضاع العامة في لبنان والتحضيرات الجارية للانتخابات المقبلة، إضافة إلى بحث المشاريع والخدمات الاجتماعية التي تقوم بها الراهبات لدعم المجتمع المحلي، والتحديات التي تواجه العمل الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وفي محطة ثانية، زار اسطفان والوفد المرافق دير مار شربل حيث كان في استقباله رئيس الدير الأب أسعد لحود وعدد من الرهبان. وتم خلال اللقاء عرض الواقع اللبناني الراهن، والتأكيد على أهمية تسجيل اللبنانيين في الاغتراب للمشاركة في الانتخابات، لما لذلك من أثر في تعزيز الحضور الوطني في القرار السياسي.

واختُتم اللقاء بغداء على شرف النائب اسطفان والوفد المرافق، بمشاركة أبناء الجالية اللبنانية.

كما التقى اسطفان ممثّلين عن الأحزاب اللبنانية في سيدني، حيث دار حوار موسّع حول المستجدات السياسية في لبنان، وأهمية أن يلعب الاغتراب دورًا فاعلًا في دعم الحياة الوطنية ومواكبة التطورات، تأكيدًا على وحدة اللبنانيين في الداخل والخارج.