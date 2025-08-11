الأثنين 17 صفر 1447 ﻫ - 11 أغسطس 2025 |
النائب البزري تابع تطورات أعمال مكافحة الحرائق في صيدا

منذ 10 دقائق
النائب عبد الرحمن البزري

النائب عبد الرحمن البزري

وجّه النائب عبد الرحمن البزري الشكر والتقدير إلى قيادة الجيش، وعلى رأسها العماد رودولف هيكل، لاستجابتهم السريعة لنداء مدينة صيدا في مواجهة الحرائق التي اندلعت جنوب المدينة، ولا سيما في منطقة سينيق قرب مركز معالجة النفايات، منوّهاً بإرسال طوافات الجيش للمشاركة في عمليات الإطفاء.

كما تابع البزري عن كثب تطورات الحريق الممتد في جبال النفايات، بالتنسيق مع قائد الجيش، ورئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي، والجهات المعنية، مثنياً على “الجهود الكبيرة التي تُبذل لإخماد النيران، رغم الإمكانات المحدودة التي تعمل بها فرق الدفاع المدني وأفواج الإطفاء”.

