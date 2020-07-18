النائب البطريركي العام: المشكلة مع الحكومة كبيرة جداً

رأى النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم في حديث لـ”الأنباء” الكويتية أن مواقف البطريرك الراعي الأخيرة ليست جديدة على لبنان واللبنانيين، مشدداً على ان “هذا الموقف للبطريرك الراعي لا يستهدف أي جهة سياسية لبنانية وغير لبنانية إنما هو نابع من قناعة بكركي بان الحياد هو المدخل الرئيسي لحل الأزمات التي تهز كيان لبنان”.

واكد المطران مظلوم أن “المشكلة مع الحكومة كبيرة جدا خصوصا لجهة عجزها عن تنفيذ ما وعدت به، فاللبنانيون يتضورون جوعا ويغرقون في اتون الفقر والعوز فيما الحكومة تتفرج دون اتخاذ ما يلزم من اجراءات وقائية انقاذية، علما ان العديد من الزعامات والقيادات السياسية يرى ان الحواجز المقامة أمام الحكومة لا تأتي من الخارج بقدر ما هي صناعة محلية من قبل فئات وأحزاب سياسية تشكل مرجعية هذه الحكومة”.