الأحد 27 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 19 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النائب الحاج حسن: مواجهة العدوان والإنتخابات على خط النار.. والوطن بحاجة لوحدة حقيقية

منذ 36 دقيقة
النائب حسين الحاج حسن

النائب حسين الحاج حسن

A A A
طباعة المقال

رأى رئيس “تكتل بعلبك الهرمل” النائب الدكتور حسين الحاج حسن، أن لبنان اليوم بحاجة إلى “قراءة وطنية متكاملة على المستوى الرسمي لمواجهة العدوان الإسرائيلي اليومي المتواصل”، مشددًا على ضرورة وضع استراتيجية أمن ودفاع وطني قبل أي خطوات لإعادة الأسرى أو الإعمار، مع تعزيز الوحدة الوطنية كخط دفاع أساسي.

وفي حفل تأبيني نظمّه “حزب الله” في حسينية الإمام الخميني في بعلبك، بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد علي محمد خير الدين، اعتبر الحاج حسن أن جزءًا من المعركة المقبلة يتمثل في الانتخابات النيابية القادمة، محذرًا من تدخل قوى دولية وغربية وعربية تهدف إلى إضعاف الثنائي الوطني وحلفائه والمقاومة.

وأشار إلى محاولات تعديل قانون الانتخاب لتسهيل تصويت المغتربين للنواب الـ128، مع ما قد يترتب على ذلك من صعوبات أمام مرشحي الثنائي الوطني وإمكانية تعرض الناخبين لمضايقات تمنعهم من التصويت بحرية.

وأكد الحاج حسن أن الانتخابات ستتم وفق القانون النافذ، والناخب الراغب بالتصويت يجب أن يكون حاضرًا داخل الأراضي اللبنانية.

واختتم الحفل بمجلس عزاء حسيني تكريمًا لشهيد المقاومة علي محمد خير الدين.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

وزارة البيئة
وزارة البيئة تصحح المسار.. دراسة أثر بيئي شامل لإنقاذ فقمة الراهب المتوسطية
أسطول الظل
الاتحاد الأوروبي يدرس تعزيز تفتيش "أسطول الظل" الروسي للحد من إيرادات النفط والغاز
الدفاع المدني
الدفاع المدني يسيطر على حريق ضخم في أحراج دميت بعد 3 أيام من الكفاح المستمر!

الأكثر قراءة

كوفيد - تعبيرية
كيف تفرق بين كوفيد والزكام؟ أطباء يوضحون العلامات الفارقة
متظاهرون يحملون أعلامًا ولافتات يسيرون في مسيرة احتجاجية تحت شعار ”لا ملوك“ ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خارج مبنى بلدية لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 18 أكتوبر 2025. رويترز
"لا للملوك".. احتجاجات ضخمة في أمريكا ضد ترامب!
مركبات جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة (اليونيفيل) تسير في أحد شوارع مرجعيون، جنوب لبنان، 20 كانون الثاني/يناير 2025. رويترز
هل تحل قوّة عسكرية أوروبية مكان "اليونيفيل" في جنوب لبنان؟