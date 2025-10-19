النائب الحاج حسن: مواجهة العدوان والإنتخابات على خط النار.. والوطن بحاجة لوحدة حقيقية

رأى رئيس “تكتل بعلبك الهرمل” النائب الدكتور حسين الحاج حسن، أن لبنان اليوم بحاجة إلى “قراءة وطنية متكاملة على المستوى الرسمي لمواجهة العدوان الإسرائيلي اليومي المتواصل”، مشددًا على ضرورة وضع استراتيجية أمن ودفاع وطني قبل أي خطوات لإعادة الأسرى أو الإعمار، مع تعزيز الوحدة الوطنية كخط دفاع أساسي.

وفي حفل تأبيني نظمّه “حزب الله” في حسينية الإمام الخميني في بعلبك، بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد علي محمد خير الدين، اعتبر الحاج حسن أن جزءًا من المعركة المقبلة يتمثل في الانتخابات النيابية القادمة، محذرًا من تدخل قوى دولية وغربية وعربية تهدف إلى إضعاف الثنائي الوطني وحلفائه والمقاومة.

وأشار إلى محاولات تعديل قانون الانتخاب لتسهيل تصويت المغتربين للنواب الـ128، مع ما قد يترتب على ذلك من صعوبات أمام مرشحي الثنائي الوطني وإمكانية تعرض الناخبين لمضايقات تمنعهم من التصويت بحرية.

وأكد الحاج حسن أن الانتخابات ستتم وفق القانون النافذ، والناخب الراغب بالتصويت يجب أن يكون حاضرًا داخل الأراضي اللبنانية.

واختتم الحفل بمجلس عزاء حسيني تكريمًا لشهيد المقاومة علي محمد خير الدين.