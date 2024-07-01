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النائب الحجيري: جيش التحرير الشعبي خير نتاج للمقاومة الوطنية

منذ 3 ساعات
ملحم الحجيري

ملحم الحجيري

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اعتبر النائب ملحم الحجيري أن جيش التحرير الشعبي خير نتاج للمقاومة الوطنية.

وقال النائب ملحم الحجيري في تصريح:”في الأول من تموز العام ١٩٩١، وبعد ست سنوات ونيف من الصمود والتصدي البطولي للعدو وعملائه وميليشياته على جبهة العز في لبعا – عين المير – كفرفالوس، الجبهة العربية الوحيدة المفتوحة آنذاك بمواجهة الصهاينة، سلم جيش التحرير الشعبي – قوات الشهيد معروف سعد هذه الجبهة إلى الجيش اللبناني، ليكون أبطاله أول من صاغوا ثلاثية شعب وجيش ومقاومة”.

تابع: “بالمناسبة نحيي أبطال جيش التحرير الشعبي – قوات الشهيد معروف سعد قيادة وأركانا وضباطا وجنودا الذين واجهوا الإحتلال وعملائه، وسنبقى أوفياء لدماء الشهداء ونحفظ المقاومة. والتحية إلى كل المقاومين الأشاوس في الاحزاب والقوى الوطنية اللبنانية والفلسطينية. والتحية إلى الرمز الوطني الكبير الراحل مصطفى معروف سعد الذي نفتقده اليوم أمينا وقائدا وطنيا مقاوم صلبا بقي يوصينا حتى رمقه الأخير بالإستعداد والجهوزية لمواجهة العدو، والتنبه من الفتن التي يعمل عليها الأعداء للإيقاع بين اللبنانيين”.

ختم:”حقا، لقد كانت قوات الشهيد معروف سعد خير نتاج للمقاومة الوطنية اللبنانية. رغم المؤامرةالمرة، المقاومة مستمرة …ومنتصرة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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