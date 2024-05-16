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النائب الحجيري في ذكرى النكبة: حتماً ستقرع أجراس العودة

منذ 33 دقيقة
النائب ملحم الحجيري

النائب ملحم الحجيري

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إعتبر النائب ملحم الحجيري أن ذكرى نكبة فلسطين تأتي “فيما العدو الصهيوني الغاصب لأرضها، يواصل حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني وهي حرب مدعومة من الشر الأكبر أميركا والغرب المستعمر الذي يتكشف يوماً بعد يوم زيف ادعاءاته بالحرية وحقوق الإنسان والحضارة”.

وقال في تصريح: “ثابتتان لا تتغيران: إجرامية هذا العدو الغاصب المرتكب للمذابح منذ ماقبل النكبة، وكفاح الشعب الفلسطيني البطل وصموده الملحمي ومقاومته الباسلة واستعدادهم لأن يجعلوا من دمائهم بحرا تعبره سفن تحرير فلسطين من البحر إلى النهر مع عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم التي هجروا منها بفعل مؤامرة دولية… حتما ستقرع أجراس العودة”.

ختم: “النصر للشعب الفلسطيني ومقاومته والخزي والعار لأنظمة النفط والخيانة والعمالة”.

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