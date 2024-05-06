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النائب الحشيمي يستغرب انتقاد مساعي الحكومة في حلحة أزمة النزوح السوري

منذ ساعتين
بلال الحشيمي

بلال الحشيمي

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أبدى النائب الدكتور بلال الحشيمي استغرابه من انتقاد بعض الأطراف لجهود الحكومة، وعلى رأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في معالجة أزمة النازحين السوريين في لبنان.

وفي بيان صدر عنه، أشار الحشيمي إلى الهجوم الممنهج والمستمر على عمل حكومة تصريف الأعمال، مؤكدًا على الجهود التي بذلتها الحكومة في التعامل مع الملفات العالقة وتسهيل شؤون المواطنين وإدارة البلاد بما يتماشى مع الصلاحيات المناطة بها والقوانين الدستورية.

وشدد الحشيمي على ضرورة خروج لبنان من مأزق الشغور الرئاسي من خلال انتخاب رئيس قادر على مواجهة التحديات وتنفيذ مهامه وصلاحياته، داعيًا منتقدي الرئيس ميقاتي إلى إعادة النظر في مواقفهم وإدراك حجم الجريمة التي يرتكبونها بتعنتهم وانقسامهم، ورفضهم للتوافق على رئيس للجمهورية.

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