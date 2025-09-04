الخميس 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
النائب الحواط: حصرية السلاح تستوجب أكثر من قرارات وشعارات

النائب زياد الحواط

كتب النائب زياد الحواط عبر حسابه على منصة “إكس”: “الإشتباكات المسلحة في مخيم برج البراجنة بعد إنجاز المرحلة الثانية من تسليم السلاح الفلسطيني، تستوجب مراجعةً لما تمّ تنفيذه حتى الآن. الحوار والتنسيق لا يجب أن يكون مرادفاً لخطوات وإجراءات لن توصل كما يبدو إلى حصريّة سلاح جديّة بيد الدولة. وإلّا كيف ظهر هذا السلاح في زمن تجميعه وإنهائه؟”.

وأضاف “حصريّة السلاح تستوجب أكثر من قرارات وشعارات، بل إجراءات حاسمة على كل الأراضي اللبنانية. قيل أن الدولة هي وهرة قبل كل شيء، ونحن نريد الدولة بعد إنتظار طويل، خصوصاً أن ما ينتظرنا مع تسليم سلاح حزب الله أكثر تعقيدا، ويستوجب الحزم والحسم. ونحن لن نقبل بأقلّ من دولة قادرة قويّة على مساحة كل لبنان”.

