النائب الخازن يستقبل السفير المصري ويثمن دعم القاهرة لاستقرار لبنان

استقبل النائب فريد هيكل الخازن في دارته في القليعات السفير المصري في لبنان علاء موسى وعقيلته السيدة لارا، في مأدبة عشاء حضرها عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية.

وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، مؤكداً على أهمية استمرار الدور المصري الداعم للحوار والاستقرار في البلاد.

وفي كلمته، أعرب السفير موسى عن تقديره للنائب الخازن وعقيلته على حسن الاستقبال، مشيراً إلى أن “الدفء والانفتاح يسهلان مهمة الدبلوماسي ويزيدان من فاعليته”، مشدداً على أن مصر تولي لبنان اهتماماً خاصاً وتسعى لدعم وحدة اللبنانيين واستقرارهم انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين.

من جهته، رحّب الخازن بالسفير وعقيلته، مشيداً بالدور البارز لمصر في دعم لبنان، ولا سيما موقفها الواضح برفض هجرة الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، مؤكداً أن “مصر تمثل عمقاً عربياً وإسلامياً أساسياً للبنان والمنطقة”.

وأشار الخازن إلى أن جهود القاهرة عبر اللجنة الخماسية عززت حضورها في الساحة اللبنانية بوضوح وشفافية، مع توجيه رسائل مباشرة للبنانيين تعكس جدية الدور المصري في تعزيز الاستقرار.