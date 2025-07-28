النائب الخير نقلاً عن سلام: القرار بحصرية السلاح مُتّخذ على مستوى مجلس الوزراء

أعلن النائب أحمد الخير، في بيان، أنه التقى اليوم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السرايا الحكومية، وبحث معه في الأوضاع العامة وفي شؤون شمالية.

وقال الخير إنه عرض خلال اللقاء لموضوع “حصرية السلاح وسيادة الدولة على كامل أراضيها، ومواقف الدول الخارجية تجاه لبنان”.

وأكد “تعويل اللبنانيين الكبير على موقف الحكومة في هذا الموضوع، ذلك أن لبنان لا يستطيع أن يتنفس إلّا من خلال الرئة العربية والدولية، ويحتاج الى دعم المجتمعين الدولي والعربي الذين يطالبون لبنان بتطبيق أحد البنود الأساسية في اتفاق الطائف المتعلق ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصرية السلاح بيدها”.

وختم: “أعتقد أن المرحلة المقبلة ستحمل شيئا مختلفا بالتعاطي مع هذا الملف بعد عملية التفاوض الاخيرة ووصولها الى نتائج شبه مخيبة لآمال اللبنانيين، والرئيس سلام أكد أن هذا الامر لا لبس فيه، القرار متخذ على مستوى مجلس الوزراء، ولكن يجب العمل على آليات لتنفيذ هذا القرار”.