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النائب بدر: نُهيب بالدولة السورية أن تقوم بكل ما يلزم لحماية الدروز

منذ 4 ساعات
النائب نبيل بدر

النائب نبيل بدر

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رأى النائب نبيل بدر، في بيان أن “في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير، ومحاولات استغلال الأحداث الأخيرة في سوريا، يبرز موقف وليد بيك جنبلاط الرافض لتحويل الدروز إلى ورقة بيد إسرائيل، كموقف وطني صادق يُجسّد الزعامات التي تُقدّم ثوابت الانتماء القومي على حسابات الظرف والاعتبارات الضيقة”.

وأضاف: “إن الدروز في لبنان وسوريا ليسوا فقط إخوة في المصير، بل هم ركن أصيل من الهوية الوطنية العربية الجامعة، وشركاء في صون وحدة هذه الأرض وكرامتها. ومن هنا، نُهيب بالدولة السورية أن تقوم بكل ما هو لازم لحماية هذا المكوّن الكريم، واحتواء الأحداث، ومعالجة تداعياتها بحكمة ومسؤولية، لأن الفوضى لا تخدم إلا إسرائيل، أما الاستقرار فيُرسّخ وحدة المنطقة ويحمي نسيجها العربي”.

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