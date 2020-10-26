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النائب بلال عبدالله: أزمة الدواء مفتلعة والمشكلة تسريب نقاشات رفع الدعم

منذ 3 دقائق
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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دعا عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ ​بلال عبدالله​، في حديث تلفزيوني، الجميع الى “الإلتزام بوضع ​الكمامة​، واتباع اعلى درجات ​الوقاية​ من ​فيروس كورونا​ المستجد نظرا لضعف إجراءات ​الدولة​ وتخبّطها وعدم إتخاذ الناس بالإجراءات الوقائية”، موضحاً انه “يوجد قلق لدى الجميع ومنهم أبناء منطقة ​الشوف​ لناحية الوضع الإقتصادي والإجتماعي ولناحية الوضع الصحي”.

وشدد عبدالله على ان “أهم إنجاز نقوم به هو الحفاظ على الرواتب، ونحن نتوجّه إلى تضخم إقتصادي يشبه الذي حصل في فنزويلا والقدرة الشرائية للناس تراجعت كثيراً”، لافتاً الى انه “يجب حماية مؤسسة الضمان الإجتماعي”، مبيناً ان “العمل في الضمان يتأخر وذلك بسبب الإقفال المتكرر والإصابات بكورونا والمؤسسة لديها أموال لدى الدولة لم تدفع بعد والمستشفيات كانت ستغلق لولا الضمان”.

وعن أزمة الدواء قال عبدالله: أزمة الدواء مفتلعة ومصرف لبنان لم يرفع الدعم والكميات متوافرة أما المشكلة فهي تسريب نقاشات رفع الدعم من بعبدا والقصر الحكومي فذهب المواطن لتخزين الدواء وهو ضحية

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