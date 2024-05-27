النائب بلال عبدالله يدعو مجلس النواب لبت اقتراحات قوانين بشأن مرج بسري

طالب النائب بلال عبدالله، عبر منصة “إكس”، مجلس النواب اللبناني بضرورة بت اقتراحات القوانين المتعلقة بمرج بسري، في خطوة تهدف إلى حماية هذه المنطقة الطبيعية من التدخلات والتغييرات غير المرغوب فيها.

وجاءت دعوة النائب عبدالله خلال زيارته إلى مرج بسري، حيث أكد على أهمية الحفاظ على هذه المنطقة كمحمية طبيعية، وعلى ضرورة تدخل مجلس النواب لإقرار القوانين اللازمة لحمايتها.

وأشار إلى أن السكان المحليين يواجهون ضغوطًا واكراهات للموافقة على تغييرات في المنطقة، مما يتطلب تدخلًا سريعًا وفعالًا من السلطات القانونية.