الأثنين 23 شعبان 1442 ﻫ - 5 أبريل 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النائب جعجع لـ”الحكيم”: حمدلله على سلامتك يا روح قلبي

منذ 16 ساعة
ستريدا جعجع

ستريدا جعجع

A A A
طباعة المقال

غردت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ستريدا جعجع، على حسابها عبر “تويتر” متوجهة إلى زوجها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بالقول “حمدلله على سلامتك يا روح قلبي…”.

وتابعت “انشالله بالقريب العاجل الشفاء التام لرفاقي بحزب القوّات اللبنانيّة: غسان حاصباني، كميل أبو سليمان، عماد واكيم، شوقي الدكاش، سعيد مالك، نبيل أبو جودة، أنطوانيت جعجع، بول الشاعر، ريما بجاني، جوزيف سعادة، شمعون ضاهر، الدو أيوب وجهاد الحاج”.

أضافت، “نحنا كلنا إيمان إنو هالمحنة الصحيّة رح تقطع، وقريباً كل واحد منهم رح يرجع لنشاطو”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    سوبرماركت
    لهذا السبب… إشكال وتضارب في سوبرماركت بالمنية
    وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي
     محمد فهمي: لدي معلومات اكيدة عن خلايا ارهابية تخطط لاعمال مخلّة بالامن وتحاول الدخول الى الشمال
    وزير الصحة حمد حسن
    تصريح من وزير الصحة عن لقاح “أسترازينيكا”.. ما الجديد؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ماجدة الرومي
    بالفيديو – رسالة نارية من ماجدة الرومي في قصر القبة لبيروت: “غريب أمر هالشعب”
    مليونير شاب يوضح الطريق السليم والصحيح لجني الثروات
    هذا الشاب يكسب 50 ألف دولار شهريا من الإنترنت … تعرف كيف استطاع تحقيق ذلك
    بهاء الحريري
    بهاء الحريري يرزق بـ”نوح”