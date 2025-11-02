النائب جهاد الصمد: فضيحة الشهادات المزوّرة لا تطال الجامعة اللبنانية بل جامعات خاصة

رأى النائب جهاد الصمد، في بيان، أنّ الاتهامات المتداولة حول وجود تزوير للشهادات في الجامعة اللبنانية “تبيّن أنّ لا أساس لها من الصحّة”، مؤكداً أنّ “الشهادات المزوّرة صادرة عن جامعات خاصة، وأنّ تورّط موظف في وزارة التربية في هذه الفضيحة لا يمتّ للجامعة اللبنانية بصلة لا من قريب ولا من بعيد”.

واعتبر الصمد أنّ “استهداف الجامعة اللبنانية والتصويب عليها في قضية أثبتت الوقائع والتحقيقات عدم علاقتها بها، يسيء إلى صرح تربوي وطني مشهود له بالكفاءة والنزاهة محلياً ودولياً”.

ودعا القضاء إلى “التحرّك وكشف الحقائق أمام الرأي العام، منعاً للنيل من سمعة الجامعة الأم التي تحتضن أكثر من نصف طلاب لبنان”.

إلى ذلك، استقبل الصمد في منزله ببلدة بخعون رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات ووفوداً من الضنية والشمال، حيث تمّ بحث قضايا عامة وأخرى تخصّ المنطقة وأبنائها.