النائب حسن مراد: السنّة أمّة وليسوا طائفة

رّد النائب حسن مراد عبر حسابه على “تويتر”:

“واهم من يعتقد أنه بتصريحاته وتخريفاته وارتباطاته المشبوهة يستطيع أن يبدل تاريخ الطائفة السنية في هذا البلد ويتاجر ويستغل أوجاع الناس”.

وأضاف: “السنّة أمة وليسوا طائفة وهم أكثر من آمنوا ويؤمنون بالدولة والمؤسسات ولا يعيشون كما البعض في سجون نظريات الأقليات وأحلام التقسيم الغوغائية”.

واهم من يعتقد انه بتصريحاته وتخريفاته وارتباطاته المشبوهة يستطيع ان يبدل تاريخ الطائفة السنية في هذا البلد ويتاجر ويستغل اوجاع الناس.

بالمختصر السنة أمة وليسوا طائفة وهم اكثر من آمنوا ويؤمنون بالدولة والمؤسسات ولا يعيشون كما البعض في سجون نظريات الأقليات واحلام التقسيم الغوغائية — hassan mourad- حسن مراد (@hassanmrad) October 14, 2022