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النائب حسن مراد: السنّة أمّة وليسوا طائفة

منذ 44 دقيقة
النائب "حسن مراد"

النائب "حسن مراد"

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رّد النائب حسن مراد عبر حسابه على “تويتر”:

“واهم من يعتقد أنه بتصريحاته وتخريفاته وارتباطاته المشبوهة يستطيع أن يبدل تاريخ الطائفة السنية في هذا البلد ويتاجر ويستغل أوجاع الناس”.

وأضاف: “السنّة أمة وليسوا طائفة وهم أكثر من آمنوا ويؤمنون بالدولة والمؤسسات ولا يعيشون كما البعض في سجون نظريات الأقليات وأحلام التقسيم الغوغائية”.

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