النائب حمادة: المقاومة اليوم أقوى مما كانت عليه منذ البداية

أحيا” حزب الله” اليوم الثلاثاء، عيد “المقاومة والتحرير” عبر احتفال نظمه في بلدة الفاضلية الحدودية، حضره عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة، مسؤول العلاقات العامة لـ”حزب الله” في البقاع الدكتور أحمد ريا، فاعليات المنطقة، علماء دين واهالي البلدة.

وتحدث حمادة عن “أسرار التحرير وعظمة الانتصارات التي بدأ زمنها منذ ذلك التاريخ اي عام 2000، حيث وضعت المقاومة معادلة واستراتيجية جديدة، وانهزم العدو الصهيوني للمرة الاولى من لبنان، واخرج ذليلاً على مرأى العالم كله”.

وأضاف: “المقاومة اليوم اقوى مما كانت عليه منذ البداية، وان شاء الله سيكون زوال اسرائيل اقرب من اي وقت مضى”، معتبراً ان “الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي دولة صاحب العصر والزمان ولن تسقط”، مشيراً الى “الدور الفاعل للرئيس الشهيد السيد ابراهيم رئيسي والشهيد حسين امير عبد اللهيان في المنطقة”.

وختم لافتا الى أن ما “يجري في فلسطين كارثة انسانية، وهو عار على الأمة العربية المتصهينة والمطبعة مع العدو”، مضيفا :”أن الجيش الاسرائيلي الذي كان لا يقهر، لا يستطيع اعادة أسراه أو أن يرد عن نفسه امام محور المقاومة”.