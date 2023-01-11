النائب حيدر ناصر رداً على أنطوان زهرة: يكفينا فخراً أن شاعرنا العلوي المتنبي نظّم قصيدة مطلعها "لك يا منازل في القلوب منازل"

ردّ النائب حيدر ناصر على كلام النائب السابق انطوان زهرة خلال مقابلة له مع الاعلامي وليد عبود وصف فيها ابناء الطائفة العلوية بأنهم “غير عروبيين وبأنهم ابعد الناس عن العروبة” في بان قال فيه:

“نأسف ان يصل مستوى الحقد عند بعض السياسيين الذين يفتشون عن قضية وانتماء من خارج الحدود الى درجة التهريج، فيسيء الى طائفة بأكملها واقصد بها الطائفة العلوية، الطائفة العريقة بكرامتها ومواقفها، ومعروفة بوطنيتها وبانتمائها القومي العروبي، ويسخر ضاحكاً من التضحيات ومن الدماء التي سالت على مذبح العروبة… فأتت كلمات الحقد مغلّفة بضحكات النفاق لتؤكّد المؤكّد ولتزيدنا من ثباتنا وقناعتنا. يكفينا فخراً أن شاعرنا العلوي المتنبي نظم قصيدة مطلعها: “لك يا منازل في القلوب منازل”.