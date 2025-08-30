النائب خريس: هناك كلمة فصل في الغد وسيتم وضع النقاط على الحروف

أكّد النائب علي خريس أن “هناك كلمة فصل في الغد وسيتم وضع النقاط على الحروف في الكلمة التي سيلقيها دولة الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام القائد السيد موسى الصدر ورفيقيه”، داعياً الى “التمسك بالوحدة الوطنية ومواجهة دعاة الفتنة بالوعي والمنطق والتلاقي”.

وأشار الى أن “هذه المرحلة من أصعب المراحل التي تمر علينا في ظل الاعتداءات المتكررة من العدو الذي استطعنا سابقاً دحره دون قيد أو شرط بفضل المقاومة ومجتمع المقاومة، واليوم نحن بأمس الحاجة الى الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في مواجهة هذا العدو الاسرائيلي الذي قال عنه الإمام الصدر أنه شر مطلق”.

وختم خريس: “البعض يريد للحكومة اللبنانية أن تنصاع لمتطلبات العدو الاسرائيلي وكأن المطلوب منا أن نتنازل عن كل حقوقنا وأن نعود الى الوراء مئات السنين، ولكن نقول لهم نحن لا يمكن أن ننكسر ولا أن نهزم وقد تحدينا سابقا الأخطار وبقينا صامدين خاصة في وجه العدو الاسرائيلي”.