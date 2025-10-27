الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
النائب درغام: المشاركة في الجلسة لتسريع الإصلاحات وطرح التفاوض مع إسرائيل لتحقيق الاستقرار

منذ ساعتين
النائب أسعد درغام

أكد النائب أسعد درغام في حديثه لـ”صوت كل لبنان” أن “مشاركة تكتل لبنان القوي في الجلسة التشريعية تأتي انطلاقاً من قناعته بضرورة تسيير العمل التشريعي، بل وتكثيفه لإقرار كل القوانين الإصلاحية، وهو مطلب دولي لتنفيذ الإصلاحات”.

ودعا درغام “الحكومة إلى وضع الآليات اللازمة لتنفيذ قانون الانتخاب الساري المفعول بعيداً عن أي مصالح حزبية ضيقة”.

وعن وضعه الانتخابي، أعلن أنه “مرشح للانتخابات النيابية، ولكنه بانتظار قرار التيار الوطني الحر الرسمي”.

أما بالنسبة لطرح التفاوض المباشر مع إسرائيل، فأوضح درغام أن “الغاية من ذلك الوصول إلى وضع مستقر في البلد”، مؤكداً أن “المواقف الوطنية والسيادية غير مرتبطة بالمصالح الانتخابية، وبالتالي لا يوجد ربط بين هذين الملفين والعلاقة مع حزب الله”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

