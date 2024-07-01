النائب سليمان: صحة الناس وأرواحهم ليست رخيصة

تابع النائب محمد سليمان مشكلة إحراق مكب سرار والأضرار التي لحقت بأهالي المناطق المجاورة له، فزار بلدة قشلق حيث عقد اجتماعا مع لجنة المتابعة لهذا الملف .

وبعد الاجتماع ناشد سليمان “رئيس الحكومة وكل الوزراء المعنيين، وقف هذه الكارثة البيئية وإيجاد حل سريع فوري لهذه الجريمة”.

وقال: “صحة الناس وأرواحهم ليست رخيصة، ويجب العمل على تحسين الواقع البيئي لهذه المنطقة بعدما ارتكبت بحقها جريمة بيئية يتحمل مسؤوليتها كل من عمل على إحراق هذا المكب وتشويه طبيعة المنطقة”.

وحذر من “سياسة التعمية عن هذا الموضوع والتلهي عن هذه الكارثة التي نتج عنها عدة حالات اختناق وتسمم، وحتى الآن اسباب هذا الحريق وما وراءه غير معروفة”.

وأكد انه سيتابع الموضوع “مع المعنيين بالتنسيق مع اللجنة لوقف هذه الجريمة التي تهدد حياة المواطن العكاري”.

وسأل وزير البيئة والمعنيين عن “سبب التأخير بفتح معمل الفرز الذي كلف بناؤه اكثر من خمسة ملايين دولار”.