النائب سليمان: مبادرة "الاعتدال الوطني" قائمة ومن السابق لأوانه نعيها

أكد عضو كتلة “الاعتدال الوطني” النائب محمد سليمان أن “مبادرة الاعتدال الوطني لا تزال قائمة، ومن السابق لأوانه ان ننعي هذه المبادرة”.

وقال في حديث الى اذاعةـ”لبنان الحرّ”: “سنلتقي اليوم بالخماسية وفي الساعات المقبلة ببعض الشخصيات وعلى اساسه نقرر الخطوات التالية”.

ورداً على سؤال، اجاب: “المبادرة في الاساس هي ان يتداعى النواب من دون ان يترأس احد النقاش بين النواب”.

وتابع: “المبادرة اساسها داخلي وهي هادفة لتحريك المياه الراكدة وملاقاة المبادرات الخارجية كالخماسية”.

اضاف: “لم نطرح اي اسم خلال لقاءاتنا مع الكتل النيابية التي التقيناها، وهدفنا انتخاب رئيس جديد للبلاد من دون اي قيد او شرط من اجل اخذ الثقة العربية والدولية لانقاذنا من الوضع الذي وضعنا به”.

ورداً على سؤال، عما اذا كان رأي “حزب الله بالمبادرة،” هو الذي قلب التوجه العام حولها، قال: “لا، المبادرة لم تنتهِ بعد ولا يمكننا ان نحكم من الآن”.

وختم: “اليوم سنضع كل التطورات على الطاولة مع اللجنة الخماسية، فإما ان نستمر بالمبادرة وإما ان ننعيها”.