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النائب شمعون عن المليار دولار: وعود هزيلة لا تتناسب مشكلة النازحين

منذ 52 دقيقة
النائب كميل شمعون

النائب كميل شمعون

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علق رئيس حزب “الوطنيين الاحرار” النائب كميل شمعون على قرار الإتحاد الاوروبي منح لبنان مبلغ مليار دولار، وقال في بيان:

“مُقارنةً مع تركيا، التي تحصل على 4 مليارات يورو سنويا للنازحين السوريين، فإن مبلغ المليار يورو التي وُعِدَ بها ميقاتي والموزعة على أربع سنوات (٢٠٢٤-٢٠٢٧) يبدو مبلغاً بائساً، وبخاصةٍ أننا نعلم جميعا كيف ان هذه الأموال ستتبخر كالعادة. ويالتالي علينا أن نطالب أوروبا بما لا يقل عن 3 مليارات يورو سنوياً، كما وبالاشراف على حُسن توظيفها من خلال بناء مخيم حدودي كبير مسيّج ومجهز بمستشفى ومستوصفات ومدارس ونظام للصرف الصحي. وهكذا لن يكون أمام النازحين سوى خيارين؛ إما العودة إلى سوريا، أو العيش بالحد الأدنى من الحياة الكريمة داخل المخيم لمعارضي النظام”.

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