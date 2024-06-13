النائب عبد المسيح يعلن انسحابه من كتلة "تجدد".. اليكم التفاصيل

أعلن النائب أديب عبد المسيح انسحابه من كتلة “تجدد”، مشيراً الى انني “لم ألبس عباءة التبعيّة ولن ألبسها أبداً وقرّرنا أن نمدّ الجسور مع جميع القوى السياسية بهدف لمّ الشمل وتغليب لغة الحوار على لغة المقاطعة”.

وقال خلال مؤتمر صحافي: “لم أندم على انتخاب معوّض 12 مرّة أو أزعور مرّة لأنّ ذلك برأيي يصبّ في مصلحة لبنان العليا”.

وتابع: “تمكّنت ومخزومي من جمع جميع القوى خارج المعارضة كالتيار والحزب الإشتراكي إلا أنّه وبعد سنتين من العمل الدؤوب السياسي هناك أبواق من طابور خامس أجهل نيّاتها همست في آذان الحلفاء ما أدّى إلى إطلاقها تكهّنات من دون أن تسألني بشأنها”.

وأضاف: “أعلن انسحابي اليوم من كتلة تجدد النيابية وأثمن جهود كلّ أعضائها وأعلن عن تأسيس مكتب سياسي يُطلَق قريباً ويضمّ شخصيّات كورانيّة على أن يتوسّع وهو ليس سيّاسيًّا إنّما مستقل وقراراته استراتيجيّة وسياسيّة”.

وختم عبد المسيح: “المعركة الأساسية كانت وستبقى مشروع بناء دولة وأنا جزء من هذا المشروع”.