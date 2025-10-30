الخميس 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النائب علامة من “منتدى باريس للسلام 2025”.. الدبلوماسية البرلمانية جسر لحماية مصالح لبنان

منذ 11 دقيقة
النائب فادي علامة

النائب فادي علامة

A A A
طباعة المقال

كتب النائب فادي علامة على صفحته على منصة “اكس”: “انطلاقاً من موقع لبنان وعلاقاته الدولية المتميزة مع مختلف دول العالم، تشرفت بتمثيل المجلس النيابي في فعاليات “منتدى باريس للسلام ٢٠٢٥” تحت عنوان “إعادة ابتكار الدبلوماسية في عالم متغير”. ان تلبية مجلس النواب اللبناني لهذه الدعوة تعكس الحرص على:

١- الاستفادة من الحلول الدبلوماسية المبتكرة للتحديات العالمية في ظل ما يشهده محيط لبنان من تحولات جيوسياسية بالغة التعقيد.

٢- السعي الى بناء جسور التعاون وتبادل الخبرات مع أصدقاء لبنان في العالم.

من خلال هذا الملتقى العالمي، أكدنا على دور الدبلوماسية البرلمانية الفاعل في تعزيز الحوار وتعزيز سبل التعاون بين الدول وبناء السلام، مدافعين عن مصالح وطننا لبنان وقيمه الإنسانية على الخريطة الدولية.

ولا بد من توجيه الشكر لفرنسا البلد الصديق للبنان، المستضيف لهذا المنتدى المتميز”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

النائب طه ناجي
النائب ناجي يندد بالاعتداءات الإسرائيلية ويدعو المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته
رابطة موظفي الإدارة العامة
الرئيس بري يستقبل وفد موظفي الإدارة العامة لمتابعة تحسين الرواتب وتثبيت المتعاقدين
المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد الركن عماد خريش مع النائبين محمد سليمان وسجيع عطية
المدير العام للدفاع المدني يلتقي نواباً وجمعيات وبلديات لتعزيز الدعم والجهوزية المجتمعية

الأكثر قراءة

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه رئيس المخابرات العامّة المصرية اللواء حسن محمود رشاد
ما سمعه الزائر المصري في لبنان لا يطمئن!
مدرسة -تعبيرية
توضيح من وزارة التربية حول حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون
الدردشة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي باتت تأخذ حيزاً كبيراً من حياة البشر
دراسة صادمة تحذر.. هكذا يقع البشر بفخ روبوتات الذكاء الاصطناعي!