النائب علامة من “منتدى باريس للسلام 2025”.. الدبلوماسية البرلمانية جسر لحماية مصالح لبنان

كتب النائب فادي علامة على صفحته على منصة “اكس”: “انطلاقاً من موقع لبنان وعلاقاته الدولية المتميزة مع مختلف دول العالم، تشرفت بتمثيل المجلس النيابي في فعاليات “منتدى باريس للسلام ٢٠٢٥” تحت عنوان “إعادة ابتكار الدبلوماسية في عالم متغير”. ان تلبية مجلس النواب اللبناني لهذه الدعوة تعكس الحرص على:

١- الاستفادة من الحلول الدبلوماسية المبتكرة للتحديات العالمية في ظل ما يشهده محيط لبنان من تحولات جيوسياسية بالغة التعقيد.

٢- السعي الى بناء جسور التعاون وتبادل الخبرات مع أصدقاء لبنان في العالم.

من خلال هذا الملتقى العالمي، أكدنا على دور الدبلوماسية البرلمانية الفاعل في تعزيز الحوار وتعزيز سبل التعاون بين الدول وبناء السلام، مدافعين عن مصالح وطننا لبنان وقيمه الإنسانية على الخريطة الدولية.

ولا بد من توجيه الشكر لفرنسا البلد الصديق للبنان، المستضيف لهذا المنتدى المتميز”.