النائب علامة: هدفنا الإضاءة على حجم الدمار البشع الذي يحصل في الجنوب

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة، قبل ظهر اليوم الأربعاء، برئاسة النائب فادي علامة وحضور الأعضاء وسفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية للدول العربية والإسلامية.

بعد الاجتماع، قال علامة: “بعد الجلسة اليوم في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، استكملنا اللقاءات التي نجريها مع السلك الديبلوماسي. والاجتماع اليوم كان مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية والاسلامية، وأشكر لهم حضورهم المميز. لقد تم تقديم التقرير، الذي نقدمه إلى معظم السلك الدبلوماسي، وهو معد ومحضر من مجلسي الجنوب والبحوث ووزارات الصحة والزراعة والشؤون الاجتماعية، والهدف من ذلك الإضاءة على حجم الدمار البشع الذي يحصل في الجنوب”.

أضاف: “تم التركيز على حجم الدمار في البنى التحتية وعدد المنازل التي تدمرت تدميرا كاملا وعدد المدارس التي تضررت والاذى الذي لحق بطلاب المدارس مع بداية العدوان الاسرائيلي والاعتداءات الاسرائيلية، إضافة إلى استكمال التحضيرات التي تجرى في وزارة الصحة لأي طارئ”.

وتابع: “تمت الاضاءة على موضوع الزراعة وحجم الاراضي التي تضررت وعدم قدرة المواطن الموجود المزارع من استعمال أرضه، إضافة إلى القنابل الفوسفورية التي ستؤسس لمضار سيطول مداه. كما تمت الإضاءة على القسم المتعلق بالجانب الاقتصادي للمزارعين، واستمعنا الى بعض المداخلات من السفراء العرب مشكورين الذين ابدوا كل الدعم للبنان والاستعداد لمساعدته على أمل أن تنتهي الحرب في أسرع وقت”.