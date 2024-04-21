النائب علي خريس: لو استمعوا للرئيس بري لكنا انتخبنا رئيسا

اكد النائب علي خريس أنه “لو استجاب الفريق الثاني لكلام الرئيس بري، لكنا انتخبنا رئيسا للجمهورية”.

كلام خريس جاء في احتفال تأبيني في بلدة الزرارية حيث اكد في كلمته أن “لبنان أصغر من أن يقسم وأنه كبير بوحدته”.

وقال:” في ما يتعلق بالملف الرئاسي لو أن الفريق الثاني سمع كلام دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري واستجاب لطرحه وجلس على طاولة الحوار بالتأكيد كنا اليوم انتخبنا رئيساً للجمهورية”.

وتوجه خريس بالسؤال لمن يرفض الحوار: ماذا يريد وبلدنا محكوم بالتوافق، مشددا على أن “الحوار هو الذي يخرجنا من أزماتنا ومن محنتنا، وهو الذي يوصلنا إلى النتيجة المرجوة”.

أضاف خريس: “لكنهم رفضوا ومع الأسف منهم من يريد التقسيم للبلد، ويسعى له، لكن نقول لهم إن لبنان أصغر من أن يقسم ولبنان كبير بوحدته وبشعبه وبجيشه ومقاومته”.