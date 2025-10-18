السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
النائب علي خريس يرعى افتتاح شركة تجارية في صور وسط تحديات الجنوب

منذ 44 دقيقة
النائب علي خريس

رعى النائب علي خريس افتتاح شركة تجارية في منطقة جل البحر – صور، في ظل التحديات الصعبة التي يشهدها الجنوب، لا سيما الاعتداءات الإسرائيلية على مؤسسات وشركات المواطنين.

وحضر الحفل، إلى جانب النائب خريس، مسؤول إقليم جبل عامل في حركة أمل المهندس علي إسماعيل، ورئيس بلدية صور ممثلاً بنائبه علوان شرف الدين، ورئيس بلدة العباسية الدكتور حبيب عجمي، ورئيس بلدية البرج الشمالي حسين شعيتلي، ورئيس بلدية حاريص ممثلاً بـ علي نصور، وعمرو صائب سلام، بالإضافة إلى حشد من الفاعليات الاجتماعية والزمنية.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني، حيث أكد خريس أن “هذا الافتتاح يمثل تحديًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى”، وبارك افتتاح المشروع خصوصًا في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة وآخرها الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب”.

وحيا إصرار القيمين على المشروع على افتتاحه في منطقة صور في هذا الظرف الصعب، مؤكدًا أن “افتتاح المؤسسات والشركات دليل على الثبات والقوة والعزيمة والتشبث بالأرض والبقاء والاستمرار”.

بعد ذلك، قص خريس شريط الافتتاح وجال على أقسام المشروع، وتخلل الاحتفال لمحات فنية واستعراضية وإطلاق أسهم نارية.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

