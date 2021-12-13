النائب عماد واكيم لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: سيأتي يوم نتحرر فيه من الارهاب الايراني

كشف النائب عماد واكيم باتصال عبر “صوت بيروت انترناشونال” ان الحليفين -حزب الله و التيار الوطني الحر- يتجهان وبشكل ممنهج لسلخ لبنان عن هويته العربية وابعاده عن الحضن العربي.

و تابع واكيم مشددا على ان الخطوات المتخذة من قبل الاخرين من الطبيعي ان تلاقي رداً قاسيا من دول الخليج، فالخطاب السيادي في لبنان واضح المعالم نتيجة سيطرة حزب الله على القرار الداخلي ما يستدعي أن تاخذ المملكة تدابير حازمة تجاه لبنان.

و اكد واكيم ان الاجتماع الذي حصل بين المملكة و فرنسا قد يرد العلاقات بين البلدين ولكن لا يمكن ان ننكر الانتقاد السعودي للدويلة التي تحكم الدولة، ولطالما حزب الله مكمل بارهابه، سوف نشهد هذه المعاملة القاسية من قبل المملكة.

و عن زيارة الوزير السابق ملحم رياشي للمملكة كموفد من القوات، صرح واكيم ان نية المملكة السعودية واضحة تجاه الشعب اللبناني، فالمملكة لطالما كانت و بقيت المساعد الاساسي للشعب اللبناني، ولا يمكن ان يبقى الوضع هكذا بين البلدين و هذه بادرة خير .

و ختم واكيم ان الدولة اللبنانية الشرعية ذو وجه عربي ولا يمكن ان نقبل بأي اتجاه آخر، لبنان ذو هوية عربية ولا ولم ولن يكون ذو هوية ايرانية وسيأتي يوم نتحرر فيه من الارهاب الايراني حتماً .