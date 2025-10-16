النائب عون من بعبدا: الجيش اللبناني قادر على حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي

أعلن النائب الان عون،تأييده الكامل ل”مسار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودعمه في خطواته الهادفة إلى حماية لبنان واستقراره”، وقال بعد لقائه الرئيس في بعبدا :” كلّ الثقة برئيس الجمهورية الذي يحظى بصدقية داخلية وثقة دولية، ويجب التعامل معه بما يؤمّن مصلحة لبنان العليا”، نضيفا :” حان الوقت لوضع حدٍّ للصراع مع إسرائيل والانتقال إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار”.

وأكد ” ضرورة نجاح لبنان في الانتقال إلى المرحلة الجديدة ضمن ضمانات وشروط تحمي سيادته وأمنه”.

ولفت عون الى ” وجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها احترامًا للدستور ولعودة الحياة الطبيعية إلى المؤسسات الدستورية”.

وأكد “كلّ الثقة بالجيش اللبناني وبقدرته على تنفيذ خطة حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها”.