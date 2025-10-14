الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النائب فرنجية ناقش مع وزيرة البيئة الجوانب المختلفة لأزمة النفايات

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2025 9:54 مساءً
النائب طوني فرنجيه يلتقي وزيرة البيئة تمارا الزين

النائب طوني فرنجيه يلتقي وزيرة البيئة تمارا الزين

A A A
طباعة المقال

التقى النائب طوني فرنجيه وزيرة البيئة تمارا الزين يرافقه رئيس اتحاد بلديات قضاء زعرتا بسام هيكل، المحامي زياد الخازن، عضو بلدية زغرتا-إهدن المحامي بطرس فرنجيه وعضو بلدية زغرتا- إهدن السيد ريمون دحدح.

وتمت خلال اللقاء، “مناقشة الجوانب المختلفة لأزمة النفايات، إذ أن البلديات في الأطراف اللبنانية تتحمّل بشكل كامل كلّ الأعباء التي تترتب عن هذا الملف في حين يتحمّل الصندوق البلدي المستقل مسؤولية معالجة النفايات في بلديات المناطق المركزية، ما يرفع معظم الأعباء المالية المباشرة عن البلديات المركزية وما يخلق عدم المساواة بين المناطق اللبنانية”، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لفرنجية .

وأشار المجتمعون إلى انّ “الحل يكون عبر ربط بلديات الأطراف اللبنانية بالصندوق البلدي المستقل أو عبر تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لبلديات هذه المناطق، حتى تتمكن من إيجاد الحلول اللازمة لملف النفايات”.

كما طالب المجتمعون وزيرة البيئة “بمعالجة إشكالية مكب بشنين لأنه يشكل الحل المؤقت لأزمة النفايات الى حين تأمين الخطط المستدامة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    حولا
    بلدية حولا: السماح بالنزول إلى الأراضي الشرقية لقطاف الزيتون بين 17 و21 الحالي بمواكبة الجيش و"اليونيفيل"
    وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين. رويترز
    وزير الصحة في ألمانيا لتمثيل لبنان في القمة العالمية للصحة
    النائب جميل السيد
    بعد الجدل المرتبط بتنورين.. جميل السيد: على الوزارة شرح الإجراءات بدل تسريب القرار للإعلام

    الأكثر قراءة

    أضرار في جرافات في جنوب لبنان بعد غارات جوية إسرائيلية
    تغيير قواعد اللعبة.. "اقتصاد الحزب الموازي" في مرمى إسرائيل
    بلدية تنورين
    بعد قرار وزارة الصحة.. بلدية تنورين: لإعادة الفحوص سريعًا
    المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
    استراتيجية ترامب بعد غزة.. إيران على المحك ومستقبل "حزب الله" في الميزان