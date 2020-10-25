النائب فريد البستاني”: الحسابات الإقليمية مواتية لتشكيل الحكومة

أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب فريد البستاني أنّ الحسابات الاقليمية والدولية مواتية لتشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أنّ ما يشاع عن وجود صفقة وتقاسم للحصص الوزارية بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري هو مجرد حرتقات سياسية واعلامية من قبل بعض المتضررين، وذلك بهدف تشويه صورة الحكومة وضربها قبل ولادتها.

ولفت بستاني في تصريح لصحيفة “الأنباء الكويتية”، الى أن مواقف رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل حيال تشكيل الحكومة، واضحة ولا تحتمل التأويل والتفسير، إلا ان البعض يريد شيطنة مواقفه لغايات سياسية معروفة.

وشدّد على أنّ باسيل مصرّ على تطبيق المبادرة الفرنسية الاصلاحية، وجل ما طالب الرئيس الحريري به خلال جلسة الاستشارات الاخيرة، توحيد المعايير في تعيين الوزراء لا اكثر ولا اقل.

وردا على سؤال، أكد بستاني أنّ حكومة الـ 24 وزيرا، هي الانسب للمرحلة الراهنة، وذلك لاعتباره ان حكومات المهمة تتطلب تعيين وزير واحد لكل حقيبة، وذلك بهدف ضمان جودة الاداء والانتاج في العمل التنفيذي.