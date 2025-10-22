النائب قاسم هاشم: العثور على جهاز تجسس يؤكد استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أنّ العثور على جهاز تجسس بين بلدتي شبعا وكفرشوبا يشكّل “أحد أشكال العدوان المستمر على لبنان، قصفًا وقتلًا وتدميرًا”، مؤكّدًا أنّ “الوطن ما زال في دائرة الاستهداف الصهيوني”.

وأضاف هاشم: “وكأنّ تفاهم ٢٧ تشرين الثاني لم يحصل، وليس هناك من رعاة له، ليأتي تصريح روم براك وكأنه ينطق بلسان إسرائيلي مطلقًا تهديدًا ووعيدًا”.

وختم مؤكّدًا أنّ هذا التطور “يضع اللبنانيين أمام مسؤولياتهم لوقف الإملاءات الخارجية التي تخدم مصالح العدو الإسرائيلي، والتمسّك بالثوابت الوطنية لحماية الوطن وتحصينه في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد والمنطقة”.